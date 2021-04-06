Некоторые столичные потребители останутся сегодня без газа

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 6 апреля, будет прекращена подача газа 211 потребителям, живущим на улицах Одесса и Мелестиу в секторе Центр. Причина – проведение аварийных работ.

Бригада S.R.L „Chișinău Gaz” постарается устранить неисправность до 13.00. Гражданам приносят извинения за доставленные неудобства.

Подробности можно узнать в центральной муниципальной диспетчерской по номеру (022) 22-22-67 или в диспетчерской S.R.L. „Chișinău-Gaz” 904.

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