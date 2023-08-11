Некоторые ПТУ могут объединить из-за малого количества учащихся

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В настоящее время в Республике Молдова насчитывается 90 профессионально-технических учебных заведений, но из-за небольшого количества учащихся некоторые из них могут быть объединены.

По данным Национального бюро статистики, в 2022-2023 учебном году насчитывалось 90 учреждений профессионально-технического образования, что на одно меньше, чем годом ранее.

Из-за нехватки студентов 3 профессиональные школы могут быть объединены, сообщила госсекретарь Министерства образования и исследований Галина Русу. По её словам, сокращение числа выпускников гимназий, а также непривлекательность некоторых рабочих мест для учащихся являются основными факторами, влияющими на сокращение числа учеников в профтехучилищах, пишет radiomoldova.md.

Три профессиональных училища из Дрокии, Чимишлии, Калараша не принимали студентов уже два года, за исключением учебного заведения из Калараша, в котором учатся 25 студентов на 3-м – выпускном курсе. Сокращение числа учащихся в профессионально-технических училищах в большей степени выражено в районах, где аттестовано небольшое количество выпускников гимназий. Выпускники обычно выбирают обучение в лицеях района или в Кишинёве, где у них больше возможностей, – рассказала Галина Русу.

На следующие учебные годы Министерство образования разработало несколько программ, предусматривающих возможность привлечения молодёжи к обучению в колледжах и профессионально-технических училищах страны.

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