Некоторые послы составляют предвыборные списки ПДС, – Додон

Некоторые послы составляют предвыборные списки ПДС, – Додон

Представители некоторых дипломатических миссий принимают участие в составлении списка кандидатов в депутаты от партии “Действие и солидарность”. Об этом в рамках “Интервью недели” рассказал Игорь Додон.  

– Они проверяют каждого кандидата в депутаты, – сообщил лидер ПСРМ. 

Кроме того, один из послов, добавил он, участвует в урегулировании конфликтов в территориальных организациях этой партии и успокаивает тех, кто не вошёл в первую двадцатку списка.

В ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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