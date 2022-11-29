Некоторые налоговые подразделения будут работать по продлённому графику до 31 декабря

Некоторые налоговые подразделения будут работать по продлённому графику до 31 декабря

Государственная налоговая служба (ГНС) продлила график работы ряда подразделений до 31 декабря 2022 года.

Так, с 7.30 до 18.00 с понедельника по пятницу будут работать следующие отделы налоговой службы:

  • Кишинёв: отделы налоговой службы столичных секторов Ботаника, Рышкановка, Центр, Буюканы;
  • канцелярия, а также подразделения в Бельцах и Кагуле.

Расширение графика работы подразделений ГНС направлено на обеспечение эффективной работы национального налогового органа, оперативное обслуживание налогоплательщиков и эффективное использование ресурсов в рамках учреждения, сообщает moldpres.md.

– С 7.30 до 8.00 и с 17.00 до 18.00 налогоплательщики могут воспользоваться следующими услугами: приём отчётов; приём запросов; выдача всех видов сертификатов; прочие услуги, — пояснили в ведомстве.

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