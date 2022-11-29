Некоторые налоговые подразделения будут работать по продлённому графику до 31 декабря

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Государственная налоговая служба (ГНС) продлила график работы ряда подразделений до 31 декабря 2022 года.

Так, с 7.30 до 18.00 с понедельника по пятницу будут работать следующие отделы налоговой службы:

Кишинёв: отделы налоговой службы столичных секторов Ботаника, Рышкановка, Центр, Буюканы;

канцелярия, а также подразделения в Бельцах и Кагуле.

Расширение графика работы подразделений ГНС направлено на обеспечение эффективной работы национального налогового органа, оперативное обслуживание налогоплательщиков и эффективное использование ресурсов в рамках учреждения, сообщает moldpres.md.

– С 7.30 до 8.00 и с 17.00 до 18.00 налогоплательщики могут воспользоваться следующими услугами: приём отчётов; приём запросов; выдача всех видов сертификатов; прочие услуги, — пояснили в ведомстве.

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