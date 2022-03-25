Агентство по лекарствам заверяет, что некоторые медикаменты в Молдове подешевеют до 50%

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Как уточнили в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям, цена ряда основных лекарств снизится порядка на 50%.

АЛМИ уточняет, что снижение стоимости будет постепенным, поскольку запасы лекарств с предыдущими ценами закончатся примерно через три месяца, пишет ipn.md.

Подешевеют следующие препараты: антидепрессант Альвента, анальгетик Далерон, антибиотики Цефтриаксон, Азибиот, Цефуроксим, Цефотаксим, препарат для лечения сердечно-сосудистой системы Диротон, бронходилатирующее средство Вентолин, отхаркивающий препарат Медовент и другие.

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