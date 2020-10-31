Некоторые маршруты общественного транспорта изменятся на две недели

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что со 2 по 16 ноября дорожное движение по улице Алексея Матвеевича в периметре улиц Влайку Пыркэлаб и Василе Александри будет приостановлено. В этот период изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы:

Номер 2 – будет курсировать от улицы Георге Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаил, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Номера 3 и 10 – маршруты сокращаются до улицы Алексея Матвеевича;

Номер 24 – маршрут отменяется.

Автобусы:

Номер 11 – будет курсировать с бульвара Штефана чел Маре по улице Василе Александри и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

Номер 124:

Туда – будет курсировать с улицы Василе Лупу по улицам Михаила Когэлничану, Василе Александри и далее по установленному маршруту.

Обратно – с улицы Георге Асаки по улицам Пан Халиппа, Алексея Матеевича, Армянской, Алексея Щусева и далее по установленному маршруту.

Номер 188 – будет курсировать с улицы Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони по улицам Михаила Когэлничану, Василе Александри и далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения гражданам, а водителей просят соблюдать временно установленные указатели или объезжать данные зоны.