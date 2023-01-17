Некоторые кишинёвцы останутся в среду без воды

Некоторые кишинёвцы останутся в среду без воды

О плановых отключениях на 18 января сообщает поставщик.

С 09:00 до 16:00 среды работы запланированы в домах по адресам: бул. Дачия, 23-37 (в том числе с дробью), Куза-Водэ, 14, Дечебал, 139, Прага, София, Варшава, Белград, 19/1, 62, пер. 2-6 Львов (частично).

Для получения дополнительной информации можно позвонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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