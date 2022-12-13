Некоторые кишинёвцы на сутки останутся без воды

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О плановых отключениях из-за ремонтных работ сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 14 декабря до 09:00 15 декабря отключения запланированы по ул. Кантонулуй, Петрикань, 19 (с дробями).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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