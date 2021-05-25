Некоторые дороги в Молдове пострадали от проливных дождей

Некоторые дороги в Молдове пострадали от проливных дождей

От сильных проливных дождей, прошедших 22 и 23 мая, пострадали несколько участков дорог в семи районах страны.  

Как уточнили в Государственной администрации дорог, ущерб был зарегистрирован в Фалештском, Сынжерейском, Кагульском, Единецком, Резинском, Флорештском и Сорокском районах. Территориальные подразделения АО “Drumuri” проведут оценку причиненного дождями урона строительным площадкам и дорогам общего пользования, находящимся на гарантии или недавно построенным.

В процессе ликвидации последствий непогоды на национальных трассах общего пользования было задействовано 15 единиц спецтехники и 48 дорожных рабочих, пишет moldpres.md.

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