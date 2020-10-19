Некоторые частные клиники Кишинёва помогают примарии в борьбе с коронавирусом

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Ряд частных медицинских учреждений столицы откликнулись на призыв примарии совместно предоставлять помощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан, уточнивший, что две частные больницы уже передали медицинское оборудование – аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Ещё один будет подарен завтра.

– Это очень хорошая модель сотрудничества, мы будем стараться привлекать и других коллег из частного сектора. Вместе, будучи солидарными, мы сможем преодолеть этот непростой период, – высказал уверенность Чебан.

Градоначальник заверил, что муниципальные больницы обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19.

– Ситуация на уровне столицы остается неизменной. Мы делаем всё, что можем, чтобы избежать серьезных рисков, – сказал он.

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