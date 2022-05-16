Некоторые центральные улицы перекрывают до конца недели: как будет ездить транспорт

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Столичная примария сообщает, что с 17 по 22 мая будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун, на участке между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и М. Чеботарь, а также на улице М. Чеботарь, на участке между ул. Колумна и Александру чел Бун. Здесь будут вестись работы по замене железобетонных опор.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Маршрутки №103, 108, 171 и 174: от улицы Измаил до ул. М. Варлаам, В. Александри, проспекта Штефана чел Маре, ул. П. Мовилэ, Колумна и далее по установленным маршрутам.

Также с 18 по 20 мая перекроют улицу Ар. Михаил – участок между ул. Гр. Виеру и П. Рареш.

Водителей призывают объезжать указанные участки.

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