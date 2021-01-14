Некому учить и лечить: в Молдове острый дефицит врачей и учителей

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По данным Национального агентства занятости населения, на начало января 2021 года в базе данных было зарегистрировано 4 867 вакансий. Большая часть приходится на Кишинёв – 1 549, затем следуют Бельцы (905 рабочих мест) и Гагаузия (76 рабочих мест).

Больше всего вакансий (1 263) для лиц с высшим и профильным образованием – около 26% от общего количества. Наиболее востребованы специалисты в области медицины, для них предлагается 340 рабочих мест, из которых 96 – для врачей и 133 – для медицинских ассистентов, остальные – для медсестер и фельдшеров, передаёт moldpres.md.

При этом для инспекторов и офицеров полиции предлагается 281 рабочее место, 110 вакансий – для специалистов в области образования, 108 мест – инженерам и техникам. На рынке труда есть 61 вакансия для специалистов финансово-хозяйственной или коммерческой деятельности.

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих Агентство предлагает 3 604 рабочих места, что составляет 74% от общего количества вакансий. Традиционно наиболее востребованными являются работники текстильной и швейной промышленности, для которых 1 503 рабочих места остаются вакантными. Требуются также работники транспорта и связи (340), квалифицированные рабочие промышленных предприятий (258), бытовые работники (206) и др.

В начале 2020 года работодатели предлагали работу около 12 тысячам сотрудников, к концу 2020 года остались 5 933 вакансии.

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