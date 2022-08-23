Некому учить детей: в Молдове катастрофически не хватает педагогов

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В учебных заведениях страны недостаёт более чем двух тысяч кадров. Наибольшая нехватка учителей и воспитателей отмечается в Кишинёве, Хынчештах, Унгенах и Калараше. Она будет восполнена и в этом году за счёт вышедших на пенсию педагогов, передаёт IPN со ссылкой на радио “Свободная Европа”.

Унгенский район является одним из крупнейших в Республике Молдова, и нехватка учителей здесь ощущается всё острее. По словам главы Управления образования Унген Юлии Панку, для нового учебного года не было заполнено даже 10% вакансий. Ещё хуже ситуация обстоит в Калараше, где на работу не явился ни один молодой специалист. На уровне страны больше всего не хватает учителей начальных классов (226 мест), преподавателей математики (211) и румынского языка (128).

Руководители управлений образования говорят, что молодёжь не заинтересована в этой профессии, а выпускники педагогических факультетов не хотят работать в сёлах из-за низкой заработной платы. Часть молодых учителей уезжает за границу, другие меняют сферу своей деятельности.

Министерство образования и исследований признаёт, что проблема серьёзная и сохраняется в течение многих лет. Власти обещают вскоре утвердить стратегию развития образования, которая будет содержать пакет предложений по решению вопроса о нехватке учителей.

– Все действия будут направлены на финансовую мотивацию учителей, а не только на повышение заработной платы. Будут и другие социальные пакеты для выпускников. Чтобы внедрить эту стратегию, нужны огромные финансовые ресурсы, но это нужно сделать обязательно, – сказал в интервью радиостанции начальник Управления доуниверситетского образования министерства Валентин Круду.

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