Некачественная рыба на столичных прилавках: полиция проверила 5 экономических агентов (ВИДЕО)

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Правоохранители задокументировали нарушения в работе ряда экономических агентов, занимающихся торговлей рыбной продукцией в Кишинёве.

В результате проверок было установлено, что с ноября 2022 года по январь 2023 года на рынок поставили несколько партий продукции несоответствующего качества. Часть продуктов хранилась в холодильных камерах, а другая шла на продажу без прохождения обязательных лабораторных исследований.

Правоохранители обнаружили и изъяли все партии негодной продукции. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

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