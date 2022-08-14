Нейропсихолог рассказала об опасности переучивания левшей

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Нейропсихолог Каролина Суркова рассказала, чем чревато переучивание ребенка-левши в правшу.

– Левшей переучивать в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Неведущая рука никогда не станет главной – просто ребенок будет ею писать. Скорее всего, у ребенка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты, — рассказала Суркова.

По словам Сурковой, переучивание может негативно сказаться на психическом развитии ребенка, став причиной таких отклонений, как раздражительность, нервозность, эпизоды депрессии и психоз, передает gazeta.ru.

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