Нейробиологи выяснили, что коронавирус влияет на мозг подобно болезни Паркинсона

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Учёные из Университета Квинсленда выяснили, что COVID-19 вызывает воспаление головного мозга как при болезни Паркинсона, а также нашли потенциальное лекарство от этого. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Авторы изучили влияние вируса на иммунные клетки мозга, микроглию, которая участвует в развитии болезней Паркинсона и Альцгеймера. Клетки микроглии человека были выращены в лаборатории, а затем их заразили вирусом, вызывающим COVID-19. При этом в клетках активировались NLRP3-инфламмасомы, что происходит и при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Учёные показали, что такой эффект вызвал шиповидный белок SARS-CoV-2. Кроме того, воспаление было ещё сильнее, если в мозге уже были белки, связанные с болезнью Паркинсона. Таким образом коронавирус способствовал более быстрому развитию болезни Паркинсона у людей, которые были расположены к ней до заражения, пишет gazeta.ru.

По словам авторов, запуск воспалительного пути вызвал «пожар» в мозгу, который привёл к устойчивому процессу уничтожения нейронов. Они считают, что коронавирус — это своего рода “тихий убийца”, так как внешних симптомов не наблюдается в течение многих лет.

Учёные протестировали на мышах и клетках человека препарат, ингибитор MCC950, который в настоящее время проходит клинические испытания с пациентами с болезнью Паркинсона. Они показали, что из-за сходства между двумя состояниями препараты могут помочь при воспалении в мозге у больных с COVID-19.

Авторы подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, но потенциально они обнаружили новый подход к предотвращению долгосрочных последствий COVID-19 для здоровья.

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