Неизвестный сообщил о заложенной в здании Moldtelecom бомбе

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В воскресенье вечером в службу 112 позвонил мужчина, который сообщил, что здание АО Moldtelecom на бульваре Штефана чел Маре заминировано. На место прибыли специализированные службы, зону оцепили.

В результате проверки в здании не было обнаружено взрывоопасных объектов. Сообщение о минировании оказалось ложным, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность звонившего. Ему грозит штраф в размере до 42 500 леев, от 180 до 240 часов исправительных работ или до 2 лет лишения свободы.

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