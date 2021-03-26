Неизвестный сообщил о заложенной в одном из столичных ресторанов бомбе. Тревога оказалась ложной

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Накануне неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил о том, что в ресторане на улице Петру Рареш находится взрывоопасный объект. На место прибыли спасатели, полицейские и сапёры.

Правоохранители немедленно оцепили зону. Заведение в тот момент не работало, в соответствии с новыми постановлением Нацкомиссии по общественному здоровью, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате проверки взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Личность звонившего устанавливается. Ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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