Неизвестные подожгли автомобиль в Тирасполе. Правоохранители разыскивают злоумышленников

Неизвестные подожгли автомобиль в Тирасполе. Правоохранители разыскивают злоумышленников

О происшествии в пожарную службу сообщил житель Тирасполя. Он рассказал, что ночью слышал под окном какой-то хлопок, после чего загорелся припаркованный во дворе Audi.

Выехавшие на место происшествия пожарные потушили возгорание, однако огонь успел повредить переднюю часть и моторный отсек, багажник и часть крыла автомобиля. На корпусе были найдены следы горючего материала и остатки пластиковой ёмкости, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители предполагают, что речь о поджоге. По данному факту ведётся проверка.

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