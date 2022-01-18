Неизвестные обокрали церковь в Унгенах (ФОТО)

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Инцидент произошёл минувшей ночью.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Унген Кристина Викол, воры проникли внутрь, разбив окно. Злоумышленники перевернули всё вверх дном. Пропали бокс с 200 леями и пакеты с одеждой для пожертвований.

Предварительно у полиции есть подозреваемый, пишет jurnal.md. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника.

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