Неиссякающая депопуляция

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О том, как Республика Молдова лишается трудоспособного населения

Михаил Пойсик, доктор экономики, info@aif.md

Как известно, начиная с 2014 года национальная статистика ведёт учёт численности населения по новой методологии, существенно отличающейся от предыдущей. Именно поэтому в данной статье последующие демографические показатели для их сопоставимости будут рассматриваться только с этой даты.

Из плюсов – в минусы

Это на земном шаре население неуклонно увеличивается, что давно уже стало глобальной проблемой в части социально-экономического развития многих государств, включая стремительно растущий дефицит продовольствия, питьевой воды, ухудшения экологии и целого ряда других факторов. Да и в Молдавской ССР с её уникальными природно-климатическими условиями ещё в недалёком прошлом рождаемость существенно превышала смертность, да и миграционные потоки также в немалой степени способствовали высоким темпам роста численности населения. Если в 1940 году на её территории числилось 2467,7 тыс. человек, то через полстолетия, в 1990-м, – 4361,6 тыс., с ростом за данный период на 76,7%.

Однако с распадом Советского Союза данные плюсы в одночасье трансформировались в минусы. Лишь за последние восемь лет наших сограждан стало меньше на 265,2 тыс. человек, или на 9,2%. И пока не просматривается никаких предпосылок к изменению данного тренда депопуляции.

Характерно и то, что в это же время ещё более стремительными темпами начала расти численность лиц пенсионного возраста, старше 63 лет. За этот же период она увеличилась на 80,2 тыс. человек, или на 20,5% (см. диаграмму 1).

И данное взросление – не только следствие некогда высоких показателей рождаемости соответствующих прошлых лет, но и, как отмечалось выше, миграционных потоков, однако уже из Молдовы. В результате этих демографических процессов к настоящему времени соотношение численности пенсионеров уже вплотную приблизилось к количеству занятых в национальной экономике, то есть доноров пенсионного фонда. А рационально общепризнано не менее 1 к 3. И ведь ещё три десятилетия назад данная пропорция выдерживалась.

За первые пять месяцев 2022 года официальные денежные переводы в адрес физических лиц, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, хоть и незначительно, но всё же сократились – от $651,7 млн США до $628,1 млн. А вот сальдо валютных касс снизилось весьма существенно – с $935,6 млн до $584,8 млн. При этом немаловажным фактором стало и то, что количество ввезённой валюты «в карманах» упало до нуля.

Естественное сокращение

Характерной особенностью последних лет является и то, что до 2017 года в Молдове всё же регистрировались положительные показатели естественного прироста населения. В частности, в 2016 году он составил 1228 человек – разница между количеством родившихся и умерших за соответствующий год. Тем не менее уже тогда всё же происходило общее сокращение численности населения за счёт более весомого выезда наших сограждан за рубеж. Только в 2016 году родину покинули 45 663 человека. А абсолютный максимум был достигнут в 2017 году – 49 172 соотечественника.

При этом с 2017 года показатели естественного прироста, а точнее – естественного сокращения, уже тогда регистрировались со знаком минус, которые за 2020 год достигли минус 9883 человек, а в 2021-м – минус 16 207 человек (см. диаграмму 2).

На эти годы пришёлся и пик пандемии COVID-19 с карантинными ограничениями на въезд в другие страны, а также снизился спрос на трудовые ресурсы. И надо полагать, что в основном именно по этим причинам произошло многократное сокращение численности населения, выбывающего за рубеж. При этом следует учесть, что покидающие Молдову – это не среднестатистические наши сограждане, а, как правило, наиболее амбициозные, инициативные и профессионально подготовленные, не имеющие явных проблем со здоровьем и в трудоспособном возрасте. В результате мы пришли не просто к депопуляции Молдовы, а к структурной депопуляции наиболее продуктивной части населения с соответствующей интеллектуальной компонентой. Вот и получается, что самое бедное государство Европы, к которому в последние годы примкнула и Украина, вкладывает свои по крохам собранные ресурсы в подрастающее поколение, чтобы оно, вступив в трудоспособный возраст, создавало валовый внутренний продукт для роста благосостояния молдавского государства, однако уже более миллиона наших сограждан своим созидательным трудом обогащают сегодня другие страны, в которых они решили обосноваться, потеряв надежду на возможность достойной самореализации в Молдове.

Придержанная валюта

При этом до недавнего времени многие из них значительную часть заработанного отправляли на родину своим близким как официальными денежными переводами, так и наличными средствами, образно говоря – «в карманах». И в самом общем виде поступающую в Молдову иностранную валюту можно было подсчитать суммированием сальдо валютных касс (разница между суммами купленной и проданной валюты) и прироста либо сокращения банковских депозитов физических лиц опять же в иностранной валюте – пересчитанных в доллары США (см. диаграмму 3).

И если в последние шесть лет, вплоть до 2021 года, наблюдалось восстановление прежних объёмов денежных поступлений из-за рубежа, то уже в нынешнем из-за введённых ковидных ограничений и массы проблем, возникших вследствие вооружённого конфликта между Российской Федерацией и Украиной, ситуация принципиально изменилась.

Так, за первые пять месяцев 2022 года официальные денежные переводы в адрес физических лиц по сравнению с аналогичным периодом 2021 года хоть и незначительно, но всё же сократились – от $651,7 млн США до $628,1 млн. А вот сальдо валютных касс снизилось весьма существенно – с $935,6 млн до $584,8 млн. При этом немаловажным фактором стало и то, что количество ввезённой валюты «в карманах» упало до нуля. А точнее, даже продемонстрировав минус в $7,4 млн. Да и сумма депозитов физических лиц в коммерческих банках в иностранной валюте за первые пять месяцев нынешнего года сократилась на рекордные $173,9 млн. Подобное уже происходило в 2015 и 2016 годах после хищения пресловутого миллиарда долларов в 2014 году.

Как и тогда, данное сокращение банковских депозитов, скорее всего, во многом стало следствием панических настроений части населения, которое предпочло забрать свои сбережения из банков и припрятать их в «надёжном месте». А в целом это уже системный комплекс проблем, который требует незамедлительных и адекватных действий власти. Насколько она способна достойно ответить на эти вызовы, мы увидим уже в ближайшее время?

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Запредельный дефицит

В 2021 году экспорт товаров из Молдовы составил $3144,5 млн, а импорт – $7176,1 млн. И этот запредельный дефицит внешнеторгового баланса, как и в предыдущие годы, во многом покрывался за счёт денежных поступлений от наших соотечественников. В свою очередь, за счёт акцизов и налога на добавленную стоимость на импорт, а также таможенных сборов обеспечивалась большая часть денежных поступлений в государственный бюджет. В частности, за прошедший год – около 54%.

Но если столь значимо начали сокращаться денежные поступления из-за рубежа, то это не только приведёт к снижению платёжеспособности населения, но и большой проблемой становится исполнение доходной части государственного бюджета, а значит и заявленных программ поддержки населения и бизнеса.

Казалось бы, здесь срочно необходимы соответствующие превентивные действия правительства, да и власти в целом. Однако о них пока – ни слова…