Неисправный дымоход привёл к пожару

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Загорелась крыша времянки на территории частного домовладения в Незавертайловке. Сосед услышал треск шифера и бросился на помощь к спящему хозяину. Разбудил его, а потом позвонил в пожарную службу.

Прибывшие на место ЧП специалисты сбили пламя за 10 минут и остановили распространение огня, не дав ему охватить жилой дом и соседние строения. Площадь пожара составила 50 кв.м. Сгорели шиферная кровля, сено и личные вещи, хранившиеся на чердаке, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Предварительной причиной происшествия специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Дымоход находился в неисправном состоянии. Пострадавших нет.

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