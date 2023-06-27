Неисправность проводки привела к пожару

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Житель многоэтажки в Дубоссарах увидел дым из-под капота припаркованного автомобиля «Мицубиси». Мужчина вызвал пожарных.

На локализацию пламени огнеборцам потребовалось две минуты. Повреждены электропроводка и лобовое стекло машины.

Как установили инспекторы, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования, пишет mvdpmr.org. Другие обстоятельства выясняются.

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