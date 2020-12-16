Неисправная проводка стала причиной пожара: на АЗС горел “Жигули”

Неисправная проводка стала причиной пожара: на АЗС горел “Жигули”

Накануне на территории газовой заправки в Тирасполе загорелась машина.

Прибывшие на место пожарные установили, что за несколько минут до возгорания 21-летний водитель ВАЗ-2106 приехал на АЗС. Перед въездом высадил пассажиров и увидел, что из-под капота валит дым.

На помощь прибыл сотрудник заправочной станции. Он ликвидировал пламя огнетушителями, после вызвал пожарных, пишет mvdpmr.org.

Автомобиль сильно не пострадал. Очаг возгорания находился на крышке распределителя с высоковольтными проводами. Предварительной причиной специалисты называют неисправность электропроводки.

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