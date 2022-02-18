Недовольство растёт: граждане возмущены повышением цен на пассажирские перевозки

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Ростом тарифов на междугородние перевозки недовольны и пассажиры, и сами перевозчики. Людям в и так непростое время, когда дорожают даже социально значимые продукты, придётся платить за проезд больше. А перевозчики всё равно не смогут увеличить доход, так как и так еле сводят концы с концами из-за непрекращающегося роста цен на топливо.

– Я – пенсионерка, получаю в месяц 1400 леев. Представьте, как я живу. Чтобы доехать домой, я должна заплатить сейчас 128 леев, а будет дороже. – Будем ездить реже. Даже в больницу не поехать, дорого обойдётся дорога, – говорят пассажиры.

Некоторые водители уверены, что с подорожанием число пассажиров резко сократится, передаёт publika.md.

– Не надо было повышать цену на проезд. У людей и так нет денег. У меня 3-4 человека до Дрокии. Это очень мало. – Пассажиры даже слышать не хотят о подорожании. А как иначе? Всё дорожает. Там на 20 банов, тут – на 10. Все страдаем. – Пускай поднимут людям зарплаты и пенсии прежде чем поднимать цены. Всё дорожает, а пенсии и зарплаты те же, – возмущаются водители.

Напомним, что с 1 марта проезд в междугороднем транспорте подорожает на 10 банов за километр (с 60 до 70 банов), а в транспорте, обслуживающем районы, – на 20 банов (с 60 до 80). Решение было принято после того, как перевозчики устроили трёхдневную забастовку, требуя повысить тарифы на проезд.

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