Недосып нарушает структуру ДНК иммунных клеток

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На регулярной основе недостаток сна негативно сказывается на работе иммунных клеток, что напрямую влияет на увеличении рисков воспалительных заболеваний.

Ученые провели наглядный эксперимент со взрослыми людьми, результаты которого вновь подчеркивают необходимость спать не менее семи часов в сутки. Хорошо известно, что недосып негативно сказывается на состоянии здоровья, настроении и самочувствии. Ученые из США решили провести эксперимент со здоровыми людьми, чтобы измерить фактический вред для иммунных клеток, обеспечивающих организм защитой от воздействия патогенов и вредных веществ, передает hightech.plus.

К участию привлекли 14 человек. На первом этапе в течение шести недели они должны были спать не менее восьми часов в сутки. Затем эти же добровольцы в течение следующих шести недель сокращали время сна на 90 минут. До и в конце каждого этапа они также сдавали анализы крови.

Недосып вызывал значительные изменения в иммунных гемопоэтических клетках — их стало больше, а структура клеток была повреждена. Другие типы иммунных клеток также росли в количестве, а некоторые, наоборот, сокращались. Эта неоднозначная тенденция вносит важный вклад в понимание механизмов воспаления.

Затем ученые подтвердили полученные результаты в рамках аналогичных экспериментов с мышами. Примечательно, что у грызунов даже после периода восстановления иммунные клетки сохраняли приобретенные изменения в структуре, что производило к дополнительному производству лейкоцитов и делало животных более восприимчивым к воспалениям.

– Восстановление не способно полностью обратить последствия плохого сна — мы можем обнаружить молекулярный отпечаток даже после нескольких недель, — прокомментировал соавтор работы Кэмерон Макалпайн.

Ученые подчеркивают, что всем взрослым людям необходимо спать минимум 7-8 часов каждый день для профилактики воспаления и сопутствующих заболеваний.

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