“Недетские” развлечения: несовершеннолетние приятели разгромили автомобильный склад

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Двое друзей 11 и 12 лет из Паркан гуляли по селу. К складу старых автомобилей пришли из любопытства.

Ребята сбили навесной замок и принялись хулиганить: бегали по капотам, били стёкла авто. Повторно подростки появились в том же месте спустя несколько дней, позвав приятелей.

Вчетвером вновь похулиганили, прихватив с собой два топора и лом, пишет mvdpmr.org. Повредили 8 машин – помяли капоты и крыши, разбили стёкла и фары. Уходя, забрали со склада пескоструйный аппарат.

Милиционеры установили личности всех нарушителей. Хулиганы во всём сознались, аппарат вернули. За шалости подростков придётся отвечать их родителям.

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