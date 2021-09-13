Недельный отчёт НАЦ: арестованы активы на 1,5 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 1,5 млн леев. Речь идёт о жилом помещении, сельскохозяйственном участке и двух автомобилях – Skoda Superb 2021 года и Mercedes Sprinter 2015 года.



Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, за указанный период было проведено 8 операционных анализов. Ещё 25 находятся на рассмотрении, включая 6 стратегических. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1030 материалов и выдана 81 справка о неподкупности. Юридический отдел составил 16 отчётов и выдал 8 заключений.



На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 79 звонков. В настоящее время один человек находится в изоляторе НАЦ.

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