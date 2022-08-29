Недельный отчёт НАЦ: арестованы 35 земельных участков

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 4 млн леев. Речь идёт о 35 земельных участках и 4 участках под строительство.

За отчётный период было проведено 5 операционных анализов, ещё 115 находятся на рассмотрении. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1 360 материалов, выдано 152 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 44 звонка. В изоляторе НАЦ находились три человека.

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