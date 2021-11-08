Недельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на 7,8 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 7,8 млн леев. Речь идёт о земельных участках, строениях, жилом помещении и автомобиле Porsche Cayenne 2016 года выпуска.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, за указанный период было проведено 5 операционных анализов. Ещё 8 находятся на рассмотрении, в том числе 5 стратегических. Кроме этого, в канцелярии было зарегистрировано 1107 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 34 звонка.

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