Недельный отчёт НАЦ: арестовано имущество на 11 млн леев

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 11 млн леев. Среди арестованного имущества – банковский счет, 6 жилых помещений, 3 транспортных средства и криптовалюта (на сумму более 2 млн леев).

На прошлой неделе было проведено 9 судебных экспертиз, расследуется 361 уголовное дело, 3 из которых были отправлены в суд. Аналитический отдел провёл 4 оперативных анализа и инициировал ещё один.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за указанный период поступило 45 звонков. В изолятор НАЦ на прошлой неделе был помещён один человек.

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