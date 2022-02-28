Недельные сборы Таможенной службы составили более 900 млн леев

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С 21 по 27 февраля поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 924 млн леев. А с начала года сборы в госбюджет составили 4,4 млрд леев, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в страну въехало около 133 000 человек. 319 из них задекларировали товары, внеся платежи в размере 2% от общей суммы, собранной за этот период. Также было оформлено 10 937 таможенных деклараций.

Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны”. За отчётный период было выявлено 213 случаев нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 317 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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