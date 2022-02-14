Недельные сборы Таможенной службы превысили 530 млн леев

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С 7 по 13 февраля поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 534 млн леев. С начала года сборы в госбюджет превысили 2,9 млрд леев, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали более 68 000 человек. Из них более 1 400 граждан задекларировали товары, уплатив платежи в размере 3,5% от общей суммы, собранной за этот период.

Также было оформлено 12 580 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны”.

За отчётный период было выявлено 196 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму около 425 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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