Неделя в Молдове закончится дождями с грозами

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В субботу ливни с грозами ожидаются на севере страны, в воскресенье – на большей территории Молдовы.

При этом, согласно прогнозу, температура воздуха будет высокой – до +31 градуса на севере, до +32 в центре и до +33 на юге. В воскресенье, 14 августа, осадки ожидаются на севере и в центре страны. Столбики термометров в ночное время суток покажут минимум +15 на севере, +16 в центре и +17 на юге.

Кроме того, на всей территории страны ожидается северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

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