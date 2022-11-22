Недавно получившая права женщина попалась на пьяной езде

Недавно получившая права женщина попалась на пьяной езде

Полиция задержала 28-летнюю жительницу Унгенского района, севшую за руль нетрезвой. Известно, что водительское удостоверение женщина получила всего месяц назад. Сейчас ей грозит лишение прав.

По данным полиции, инцидент был задокументирован накануне в селе Петрешть. Женщина находилась за рулем автомобиля BMW. В выдыхаемом ею воздухе содержалось 1,00 мг/л алкоголя. 

Автомобиль отправили на штрафплощадку. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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