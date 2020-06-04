Недавно освободившегося из тюрьмы жителя Яловен задержали за кражу (ВИДЕО)

0

Мужчина “обчистил” дом жителя столицы.

По данным пресс-службы столичной полиции, 24 мая к правоохранителям обратился житель Кишинёва, дом которого обокрали. На место происшествия прибыла оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в дом через окно и украл золотые украшения, телевизор и одежду. Ущерб, нанесенный владельцу, составил 18 000 леев.

Стоит отметить, что действия подозреваемого попали на камеру видеонаблюдения, что ускорило его поиски. В результате следственных мероприятий злоумышленник был задержан. На допросе он признал свою вину. Было также установлено, что ранее он отбывал наказание за аналогичные преступления в местах не столь отдаленных, а в январе этого года был освобождён.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.