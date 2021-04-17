Нечистый на руку сельчанин задержан за серию краж

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Проверив причастность 23-летнего жителя села Гараба, подозреваемого в серии краж, к аналогичным преступлениям, правоохранители выявили ещё один факт хищения.

Так, мужчина проник на соседскую территорию и забрался в хозяйственную постройку. В итоге 71-летний хозяин имущества лишился изделий из металла, которые злоумышленник сдал в пункт приёма металлолома.

На счету подозреваемого это уже третий эпизод. Наказание для сельчанина определит суд.

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