Нечистый на руку сельчанин воровал чужой инвентарь и сдавал на металлолом

Нечистый на руку сельчанин воровал чужой инвентарь и сдавал на металлолом

От действий 46-летнего жителя села Воронково пострадали как минимум четверо односельчан. О некоторых фактах хищения чужого имущества мужчина рассказал сам.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, в чужие владения злоумышленник проникал под покровом ночи, прикормив сторожевых собак. С дворов пропадало всё, что представляло хоть какую-то ценность: части забора, хозяйственные инструменты и даже кухонная утварь.

Как оказалось, в отношении подозреваемого уже проводится проверка по двум фактам аналогичных преступлений, совершённых ранее. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

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