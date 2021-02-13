Нечистый на руку сельчанин украл чужой инвентарь, чтобы сдать в металлолом

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Директор фермерского хозяйства в селе Чобручи рассказал участковому, что некто незаконно проник на территорию бригады и похитил сельхозинвентарь.

В ходе разбирательства была установлена личность злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый сельчанин, пишет mvdpmr.org. Мужчина признался в совершении кражи: он выждал момент, когда на территории хозяйства никого не будет. В несколько подходов вывез оттуда всё, что посчитал нужным, и сдал в металлолом.

По факту кражи ведётся проверка. Мужчине может грозить уголовная ответственность.

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