Нечистый на руку сельчанин украл чужой инвентарь, чтобы сдать в металлолом

Нечистый на руку сельчанин украл чужой инвентарь, чтобы сдать в металлолом

Директор фермерского хозяйства в селе Чобручи рассказал участковому, что некто незаконно проник на территорию бригады и похитил сельхозинвентарь.

В ходе разбирательства была установлена личность злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый сельчанин, пишет mvdpmr.org. Мужчина признался в совершении кражи: он выждал момент, когда на территории хозяйства никого не будет. В несколько подходов вывез оттуда всё, что посчитал нужным, и сдал в металлолом.

По факту кражи ведётся проверка. Мужчине может грозить уголовная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md