Нечистый на руку родственник попытался пожаром замаскировать кражу

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4 сентября произошёл пожар в квартире жительницы Тирасполя: сгорела часть одежды в шкафу. Осмотрев помещение, 29-летняя хозяйка обнаружила пропажу денежных сбережений.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний родной брат мужа заявительницы. Мужчина был вхож в дом и знал, что в семье есть деньги, отложенные на лечение.

Злоумышленник проник в квартиру через окно, пишет mvdpmr.org, и вытащил из конверта, который лежал в тайнике в шкафу, 500 евро. Перед тем как уйти, мужчина решил скрыть следы преступления и поджёг одну из вещей.

Обстоятельства инцидента выясняются. Задержанный даёт признательные показания.

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