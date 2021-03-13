Нечистый на руку гость оставил без телефона хозяйку квартиры

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Рыбничанка обратилась в милицию за помощью. Женщина рассказала, что у неё похитили телефон.

Потерпевшая знала, чьих это рук дело: как-то вечером у неё в гостях был любимый человек и их общий приятель. После застолья мужчины ушли, однако через несколько минут знакомый вернулся, чтобы забрать одежду, но прихватил мобильный хозяйки, пишет mvdpmr.org.

Женщина звонила нечистому на руку гостю с требованием вернуть устройство, но получала лишь пустые обещания. Теперь с ранее неоднократно судимым 29-летним подозреваемым общаются правоохранители.

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