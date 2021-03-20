Нечистые на руку рабочие обворовали хозяина дома

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К правоохранителям обратился 38-летний бендерчанин. Он рассказал, что строил дом, а для работ нанял строительную бригаду из двух человек.

Молодые люди трудились исправно, выполняли всё в срок. Хозяин дома на объект приезжал нечасто: привозил стройматериалы и проводил расчёт. Приехав в очередной раз, владелец не обнаружил ни работников, ни стройматериалов, ни инструмента, сообщает пресс-служба МВД.

Выявить и задержать подозреваемых помогли камеры видеонаблюдения. Как выяснилось, строители выносили чужое имущество с середины декабря прошлого года по февраль нынешнего.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, злоумышленники находятся под стражей.

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