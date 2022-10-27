Нечистая на руку соседка обчистила квартиру подруги и отправилась на шопинг

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С заявлением о пропаже крупной суммы денег к правоохранителям обратилась 41-летняя тираспольчанка. В краже она заподозрила подругу, живущую по соседству.

Оперативники выяснили: накануне приятельница заходила домой к заявительнице и узнала, что в квартире находится недельная выручка из торговой точки, где работает потерпевшая. Улучив момент, гостья забрала деньги и ушла. Утром отправилась на шопинг: купила мобильный телефон и модные вещи.

Всё имущество, приобретённое на похищенные средства, изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая призналась в совершении преступления, ей грозит до 5 лет лишения свободы, пишет mvdpmr.org.

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