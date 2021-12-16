Нечистая на руку домработница почти полгода незаметно обкрадывала нанимателей (ВИДЕО)

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42-летнюю жительницу Сорок задержали за кражу в особо крупном размере.

В полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил, что из его квартиры периодически пропадают крупные суммы денег и ценные вещи. Подозрение пало на домработницу, которая работала у хозяев дома на протяжении пяти месяцев.

Владелец жилья установил в квартире камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось доказать причастность женщины к краже. Оказалось, домработница во время уборки присваивала деньги и украшения. Ущерб владелец оценил в 202 800 леев.

Подозреваемая признала свою вину. Согласно действующему законодательству, женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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