Неблагозвучное имя

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Почему не всем людям нравится, как их назвали родители

Понятие о том, что имя человеку даётся только один раз, несколько устарело. В некоторых случаях люди меняют и фамилии, и имена. Иногда прячутся за аватарами и охраняют своё личное пространство, используя псевдонимы. Мы к этому привыкли, но всегда ли это правильно?

Справка

В Молдове в список самых редких имён мальчиков входят: Анастасие, Арон-Штефан, Кафер, Дарвин, Деметриус, Доминик Филипп Анд, Энрико, Генри, Иоаннис, Пантелемон, Сальвадор, Варфоломей и др. Среди девочек самые необычные имена – это Одри, Бриелла-Дамарис, Гульрано, Илиада, Карелия, Леонтина, Найлин, Ники, Саре Нил, Стана, Теоктиста, Зилия, Майя-Ребека и др.

И ощущения не помогут

Несмотря на сложности, связанные с карантинными мероприятиями, по данным Агентства государственных услуг (АГУ), в прошлом году с просьбой изменить имя или фамилию к ним обратилось 1988 человек. 1930 заявок были приняты, а 58 отклонены. В первые два месяца текущего года было рассмотрено 384 заявления, из них 373 удовлетворены. Одна из причин обращений – неблагозвучность фамилии, имени или трудность их произношения, искажения при переводе, а также желание вернуться к девичьей фамилии, если заявитель не сделал это при разводе, или желание носить фамилию людей, участвовавших в их воспитании (отчима, мачехи или опекуна) и т. д.

– Изменение фамилии и/или имени не допускается, если заявитель избрал себе фамилию труднопроизносимую или неблагозвучную, либо является уголовно преследуемым, либо у него есть судимость, непогашенная и неснятая в установленном законом порядке, – уточняет руководитель отдела по связям со СМИ и протокола Агентства государственных услуг Олеся Пасиковски. – Также заявителю может быть отказано в случае присоединения к своей фамилии двойной фамилии супруга, или при желании переписать фамилию и/или имя с применением латинской графики на основании орфографических правил иностранного языка. Со всеми подробностями можно ознакомиться в Агентстве госуслуг. Заявление подаётся лично заявителем в отдел ЗАГСа по месту жительства, в нём излагается проблема по существу и мотив, а также прилагаются все необходимые документы.

Иногда заявители мотивируют своё решение изменить имя, ссылаясь только на собственные ощущения. Поэтому сотрудники Службы гражданского состояния с большим вниманием рассматривают каждый случай.

Если человек пытается исправить свою жизнь только сменой имени, ничего не получится. Новое имя – это как посох, на который можно опереться, но это не движение вперёд. Для достижения цели нужно сменить образ жизни.

Причины – в душе

Меняется ли у крещёного человека имя, если он сменил его в паспорте? Протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв) Георгий Новиков уточнил, что даже если человек решил изменить паспортные данные и стал называть себя по-иному, имя, данное ему при крещении, никогда не меняется. Этот христианский ритуал совершается один раз в жизни. Если в Святцах нет имени, которым назвали ребёнка, подбирается созвучное одному из святых.

– Если малышу, которого, к примеру, зовут Тимур, хотят дать имя Давид, то, с моей точки зрения, это неправильно, – считает отец Георгий. – Чаще всего подобные крещения касаются не веры родителей и крёстных, а традиций. Если ребёнок получает имя при крещении, он должен ознакомиться с житием этого святого. Но часто получается, что ребёночка окрестили, и в лучшем случае он будет венчаться. Какой смысл в тайных именах, если нарушаются церковные правила?

В церкви тоже есть смена имён. Это касается монашествующих людей. В миру человека зовут одним именем, а когда он становится монахом, то получает другое. Это является свидетельством того, что он полностью отказался от прошлой жизни, доверил Богу заботу о своих близких. Отрекаясь от прошлого, он в монашестве как бы заново рождается.

По мнению отца Георгия, если человек в миру хочет поменять имя, это неправильно. Это не принесёт ни счастья, ни богатства. Причины надо искать не в имени, а в своей душе – может, с Богом человек не в ладах. Надо заглянуть в своё сердце и задаться вопросом: «Что я делаю не так?»

Двойная жизнь

Нередко в социальных сетях люди пытаются скрыть свою личность за вымышленным образом. Причём реальный человек и его виртуальный двойник бывают мало похожими друг на друга. Не может ли случиться так, что клон из интернета со временем подавит реальную личность?

– В пространстве интернета вся информация автоматически становится публичной, поэтому некоторые люди за аватарами пытаются скрыть своё интимное пространство. Если у человека здоровая психика, эта двойная жизнь к раздвоению личности не приведёт, – уточняет психолог Оксана Гуменная. – Если же у человека психиатрические расстройства, то он старается при помощи интернета манипулировать своими личностями, чтобы обеспечить себе психический комфорт. Но это всё-таки исключения, а не правило. Люди цельные, сформировавшиеся и созревшие, не будут пользоваться масками, так как осознают, что именно они выставляют на всеобщий обзор. Однако для подростков с незрелой психикой это абсолютно естественный процесс. Они представляют себе какую-то жизнь, фантазируют. Пока человек ищет себя, он не всегда готов открыться виртуальному сообществу, но хочет быть его частью, примеряет на себя иные роли и идентичности других людей. Но и взрослые люди в силу своей природной робости не всегда готовы к открытому общению.

В общем, если человек не воспринимает своё имя или с ним были связаны какие-то травматические моменты, то он вправе его изменить. Но для того чтобы у ребёнка в будущем не возникали психологические проблемы, родители должны со всей ответственностью отнестись к этому вопросу.

Комментарий

Ловцы удачи

Элеонора Константинова, режиссёр музыкального театра, народная артистка:

– Люди творчества, в частности артисты, нередко берут себе псевдонимы. Но я не помню, чтобы в моём родном Театре оперы и балета кто-то взял себе сценическое имя, даже молодые коллеги, которые работают за границей. Моя мама – народная артистка Екатерина Казимирова – всегда выступала под своим именем и девичьей фамилией, мой брат и я носим фамилию отца. Мама угадала и с моим именем – оно мне подходит по всем характеристикам или, может быть, я к нему с детства приспособилась. Но даже если бы мои имя и фамилия звучали иначе, я ничего не стала бы менять – считала бы, что это какой-то шаг назад, приспособленчество, уступка какой-то ситуации. Я никогда не задавалась этим вопросом. Думаю, что некоторые артисты считают свои фамилии неблагозвучными, тяжело произносимыми или очень обычными и распространёнными, поэтому подбирают себе что-то более звучное, яркое. К примеру, Фаина Раневская на самом деле Фани Фельдам, а псевдоним она себе подобрала из пьесы Чехова, и этот выбор оказался удачным. Некоторые артисты называют себя только одним именем, которое звучит как реклама. И ещё, возможно, актёр считает, что его родная фамилия не приносит ему удачи и решается её поменять, думая, что вместе с этим изменится и его творческая судьба.

Мнение Красильниковой

Игра символов

Даже изменение номера в паспорте в какой-то степени влияет на судьбу человека. Что касается имени, то у каждой буквы есть своё цифровое обозначение, свои звуковые вибрации. Поэтому при смене имени нужно всё просчитать. Но в любом случае, если человек решился на этот поступок, значит он созрел к переменам, готов к бумажной волоките по смене документов. Он зовёт новую судьбу. Будет лучше или хуже – это всё индивидуально. Очень многих известных людей мы знаем под их псевдонимами, это не случайный момент. Удачный псевдоним помогает человеку продвинуться к славе. Иногда новое имя диктуют обстоятельства, порой человек чувствует его. Все мы руководствуемся не только логикой, но и интуицией. Но если человек пытается исправить свою жизнь только сменой имени, ничего не получится. Новое имя – это как посох, на который можно опереться, но это не движение вперёд. Для достижения цели нужно сменить образ жизни. Нет волшебного лекарства, которое может сделать сразу счастливым и богатым.

Когда ребёнку дают редкое имя, это обязывает следовать ему. Не у всех это получается, поэтому, называя малыша, необязательно придумывать ему имена героев сериалов или каких-то персонажей. Популярность фильмов проходит, а ребёнку с этим именем надо жить дальше. Символ имени – это большая сила, не следует с этим играть. Есть много красивых имён, утверждённых церковью. Тем более если человек верующий, он может потом спокойно помолиться за своё дитя. И, конечно, правильно, чтобы имя было созвучно фамилии. Если в их совместном произношении будет звучать диссонанс – он останется навсегда. Или придётся что-то менять.

Ирина Красильникова,

астролог

Наталья Устюгова