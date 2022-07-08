Не знают даже кофеманы: что будет, если пить кофе через час после еды

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Кружка кофе утром – не лучший вариант, а вот употребление напитка через час после еды принесет особую пользу, считает кардиолог, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владимир Бекетов.

Как отметил специалист, порция хорошего кофе через час после еды “очень полезна, поскольку помогает “проталкивать” пищевой комок по желудочно-кишечному тракту, стимулируя перистальтику”, передает rg.ru.

– Сейчас разрушу вековые постулаты, но скажу: с точки зрения пользы для нервной системы утренний кофе просто бесполезен, а порой и вреден, – отметил врач, уточнив, что такой стимулятор для нервной и сердечно-сосудистой системы, “отдохнувших” после ночи, не нужен.

По мнению врача, кружка кофе после 16 и даже после 17 часов будет предпочтительнее, чем утром.

– Если вы чувствуете себя уставшим, чувствуете, что пора взбодриться — поверьте, доза кофе уйдет ровно на то, чтобы поддержать вас в рабочем состоянии, – посоветовал Владимир Бекетов.

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