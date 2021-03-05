Не ждали? В Молдове резко похолодает – до -5 градусов

0

После нескольких тёплых деньков на Молдову снова надвигается похолодание. Температура воздуха опустится до -5 градусов ночью. А в начале следующей недели в северных районах страны, возможно, пройдут осадки в виде снега.

Так, в ночь на субботу ожидается от 0 до -2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до 7-8 градусов. А в начале следующей неделе в ночное время суток ожидается до -5 градусов. В понедельник, 8 марта, ожидаются осадки, передаёт deschide.md.

Холодная погода продержится до четверга, 11 марта. После этого в стране снова потеплеет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.