Не ждали? В Молдове резко похолодает – до -5 градусов

Не ждали? В Молдове резко похолодает – до -5 градусов

После нескольких тёплых деньков на Молдову снова надвигается похолодание. Температура воздуха опустится до -5 градусов ночью. А в начале следующей недели в северных районах страны, возможно, пройдут осадки в виде снега. 

Так, в ночь на субботу ожидается от 0 до -2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до 7-8 градусов. А в начале следующей неделе в ночное время суток ожидается до -5 градусов. В понедельник, 8 марта, ожидаются осадки, передаёт deschide.md.

Холодная погода продержится до четверга, 11 марта. После этого в стране снова потеплеет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md