Не запутаться в реформах

0

О том, с какой целью Минздрав взял под своё управление больницы

Наталья Устюгова, info@aif.md

29 декабря 2022 года молдавские депутаты одобрили во втором чтении поправки в Закон об охране здоровья, предусматривающие передачу районных больниц в ведение Министерства здравоохранения. Мнения парламентариев по принятию этого документа разделились, но победило большинство.

Скороспелый закон

Законопроект о переходе районных больниц под управление Минздрава был представлен 13 декабря министром здравоохранения Аллой Немеренко и депутатом от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Даном Перчуном. Уже 15 декабря документ парламентское большинство одобрило в первом чтении. Хватило двух недель, чтобы он был принят и в окончательном варианте.

На представлении проекта министр здравоохранения Алла Немеренко пояснила, что главная его цель – развитие районных больниц, создание условий для их финансирования, оснащения и улучшения управления.

– Сейчас районные больницы работают в устаревших зданиях, не хватает необходимого оборудования, не говоря уже о более современных аппаратах, – аргументировала глава Минздрава. – В результате мы получаем низкокачественные медуслуги и нехватку медперсонала. Нынешние инвестиции в больницы местными властями ничтожны. В 2015 году районные администрации инвестировали в медицинскую инфраструктуру около 87 млн леев, в 2021-м сумма уменьшилась до 35 млн леев.

А. Немеренко уточнила, что у ведомства нет планов по закрытию какой-либо больницы и по завершении этого процесса ни один работник не будет уволен.

Сколько бы денег ни выделялось районными советами на содержание государственных учреждений, средств никогда хватать не будет.

Министр эксперта не разумеет

На стадии обсуждения против законопроекта выступали депутаты от Блока коммунистов и социалистов, которые утверждали, что правящая партия таким образом намерена ликвидировать медучреждения. Против, в том числе и в социальных сетях, выступал и депутат, вице–председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко. По его словам, годами ранее мы сталкивались с попытками принятия подобного закона. Тогда флагманом являлось правительство Демпартии Молдовы, которое втайне от руководства местных больниц инициировало данный закон и пыталось его внедрить. Тогда, будучи просто экспертом, А. Немеренко яро критиковала эту инициативу, но, сев в кресло министра здравоохранения, резко сменила свою позицию и идёт по тому же пути, что и ДПМ в 2017 году.

– Этот законопроект – не реформа медучреждений, а захват. Будучи полтора года у власти, они не разработали ни одного проекта или стратегии по улучшению здравоохранения. Зато сегодня они пытаются забрать у людей больницы. Немеренко критиковала Плахотнюка. Она говорила тогда, что это бандитизм, что это захват. Что же изменилось сегодня? – задаётся вопросом Владимир Односталко.

Вместе с тем, по словам депутата, больничная реформа необходима, но это должен быть серьёзный аналитический документ, подготовленный совместно со всеми участниками процесса, академическим сообществом, специалистами на местах, местными властями, профильными общественными организациями и т. д.

Местные власти не спросили

Как отметил депутат парламента от БКС, экс-председатель Фалештского района Валерий Мудук, сколько бы денег ни выделялось районными советами на содержание государственных учреждений, в нашем случае больниц, средств никогда хватать не будет. Это нормальное явление, потому что всегда хочется чего-то большего.

– Настораживает, что не было диалога между представителями местной и центральной власти. Если бы они разъяснили, в чём цель, как видят реализацию реформы, может быть, люди как-то с этим согласились бы, приняли бы общие решения, – считает В. Мудук. – У нас в 2012 году уже была программа, в которой предлагалось создать 8–9 региональных больниц, а остальные закрыть. Тогда всё обошлось. Я не думаю, что в этой системе сейчас надо что-то менять. Районные советы в хозяйственном плане исполняли свои обязанности. Если речь идёт о дорогом медицинском оборудовании, то его можно передать с баланса министерства на баланс района. В чём сложность? И тем более реформа не сможет решить проблем с медицинскими кадрами, разве что как-то перераспределить оставшиеся. Надо не забывать, что государство обязано заботиться о здоровье нации, каждого человека.

Когда люди не получают медицинские услуги в своём районе, лишь малая часть из них едет за врачебной помощью дальше. Уже сейчас 80% смертей в Молдове приходится на хронические заболевания. Естественно, надо делать всё, чтобы поликлиники, диагностические центры и больницы были доступны всем категориям населения. Главное – в реформах не запутаться.

Комментарий

В поисках диалога

Валерий Чорич, председатель Резинского района:

– О предстоящей реформе нам никто ничего не говорил. Они просто не умеют вести разговоры с нижестоящими. Между нами нет диалога. Мы до сих пор не знаем, как должны вести себя по отношению к больницам. Каждый год мы вкладываем определённые суммы на их содержание. В этом году у нас запланирована покупка генератора стоимостью более 300 тыс. леев и определённая сумма на ремонтные работы. В течение года появляются ещё какие-то заявки. Ежегодно на медицинские учреждения мы выделяем более миллиона леев. С другой стороны, где гарантия, что места в больницах не будут сокращать и через некоторое время их не закроют? Лечение пациентов оплачивает Национальная компания медицинского страхования (НКМС), главные врачи назначаются согласно конкурсу, который проводит Минздрав. Я не понимаю смысла этих преобразований. Посмотрим, что будет в итоге, может, что-то прояснится.

Мнение Белого

Зона дискомфорта

При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать некоторые нюансы. Бюджет больниц состоит, в основном (около 80%), из переводов финансовых средств Национальной компанией медстрахования в обмен на оказание медицинских услуг пациентам в объёмах подписанного контракта. Другие компоненты материального обеспечения – переводы из государственного бюджета на медицинское обслуживание для примерно 14 категорий граждан, а также платные услуги, арендная плата для других юридических лиц, пожертвования. Для капитального ремонта и модернизации больниц средств фонда развития НКМС не хватало. В основном эта часть бюджета ложилась на плечи районных советов, которые в течение многих лет выделяли на эти цели 0,3–0,5% от общего местного бюджета. После изменения законодательства эти функции возьмёт на себя профильное министерство, опираясь на государственный бюджет, а также на международные фонды помощи и развития. На 2023 год на эти цели запланировано порядка 150 млн леев.

В планах министерства – построить две региональные больницы (в Бельцах и Кагуле) с оснащением по последнему слову техники. Также произойдёт регионализация некоторых высокотехнологичных медицинских услуг (например, программа борьбы с инсультом, с острым инфарктом миокарда). Необходимо создать терапевтическое окно (когда лечение имеет наибольшую эффективность) – максимум три часа, так как редко кому из пациентов из провинции удаётся доехать вовремя до Кишинёва. Также Министерство здравоохранения централизованно закупит девять компьютеризированных томографов последнего поколения, другое вспомогательное оборудование, обеспечит подготовку нужных специалистов. Рассматриваются и другие области регионализации услуг – онкология (скрининг, химиотерапия, радиотерапия), гемодиализ, паллиативная помощь, медицинская реабилитация, гериатрия и т. п. При этом совсем не значит, что все остальные больницы будут закрыты. Они будут работать так же, как и сейчас, то есть выполнять сравнительно несложные операции, обслуживать терапевтических больных и т. д.

После проведения реформы, при необходимости, можно вернуть больницы под управление районных советов. Я не думаю, что это безвозвратный процесс. Кстати, в первичном проекте закона предусматривалась безвозмездная передача в собственность государства имущества и земель районных больниц. Но после публичных дебатов с представителями местной власти было решено, что инфраструктура больниц остаётся в собственности районных советов. Добавлю, что муниципальные больницы под действие закона не попадают.

Что касается уже запланированных на текущий год районными советами проектов финансирования больниц, то их, чтобы не было недоразумений, следует согласовать с Минздравом. Естественно, будут обстоятельства, когда какой-то проект уже начат и на фоне принятых поправок в закон местные власти посчитают, что они не обязаны его завершать. В таких случаях, по моему мнению, самый рациональный подход – конструктивные переговоры между структурами власти: и те и другие управляют деньгами налогоплательщиков. Подобные ситуации будут возникать, но главное – всё решать цивилизованным путём. Любая реформа создаёт для определённого круга людей зону дискомфорта. Это неизбежно. Но судить о преобразованиях можно только по результату.

Адриан Белый,

профессор анестезиологии и интенсивной терапии,

депутат фракции PAS