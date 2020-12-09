Не заплатил налоги и попытался откупиться: бизнесмена арестовали за взятку почти в 3 000 евро

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Директор компании по производству ламп и осветительного оборудования задержан сотрудниками НАЦ по подозрению в коррупции. Мужчина попытался подкупить инспектора Государственной налоговой службы, предложив ему 60 000 леев.

Согласно материалам дела, сотрудник налоговой при проверке обнаружил, что компания не выплатила государству налоги на сумму более 2 000 000 леев. Чтобы “замять” инцидент, бизнесмен предложил проверяющему взятку.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом от 2 000 до 4 000 условных единиц.

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