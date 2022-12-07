Не занимается решением внутренних проблем и никак не препятствует повышению цен и тарифов: как оценивают граждане 2 года мандата Санду

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77% жителей Молдовы считают, что за 2 года мандата Майи Санду жизнь граждан не улучшилась или мало улучшилась. 18% полагают, что жить стало лучше и всего 3% – что гораздо лучше. Таковы результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

64% отметили, что за эти два года внутренние проблемы не волновали или очень мало волновали главу государства. 46% говорят, что Санду больше занимается внешними вопросами, 29% – что она ничего не делает. Всего 19% полагают, что в приоритете у президента нужды страны и граждан.

75% хотели бы увидеть более активное участие главы государства в решении важных проблем Молдовы, а 20% полагают, что у неё другие задачи. 72% не увидели вовлечённости Майи Санду в борьбе с повышением цен и тарифов.

48% считают, что Санду сможет улучшить ситуацию в стране, а другие 48% – что нет. При этом 32% полагают, что Санду/правительство/парламент независимо управляют страной, тогда как 59% говорят, что Молдова перешла под управление европейцев и американцев.

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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